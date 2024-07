L’ultimo saluto a mons Biguzzi a Martorano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non sono ancora stati fissati i funerali diignor Giorgio, deceduto all’età di 88 anni all’alba di lunedì scorso all’ospedale di Parma dove era ricoverato da alcuni giorni. Probabilmente saranno celebrati all’inizio della prossima settimana, quando saranno state completate le pratiche burocratiche necessarie per il trasporto della salma a Makeni, in Sierra Leone, dove il vescovo emerito aveva vissuto 35 anni e aveva espresso il desiderio di essere sepolto accanto aignor Augusto Azzolini, primo vescovo della diocesi fondata nel 1962 dai Saveriani, la congregazione missionaria che aveva scelto durante gli ultimi anni del seminario. Inizialmente sembrava che la cerimonia funebre sarebbe stata celebrata a Parma, dove c’è la casa madre dei padri Saveriani, ma la sorella Adele, alla quale era molto legato, ha chiesto di potergli darenella chiesa di, dove vive con la famiglia e dove viveva anche il fratello Bruno, deceduto nel febbraio scorso a 92 anni.