Lo spread Btp-Bund lima sotto quota 140 a 139 punti base

(Di giovedì 4 luglio 2024) Seduta poco mossa per i titoli di Stato, con i sondaggi che corroborano le speranze degli investitori sul fatto che l'estrema destra di Marine le Pen non riuscirà a conquistare la maggioranza assoluta in Parlamento. LoBtp-si è ridotto di un punto, a139, mentre il rendimento del nostro decennale è salito di due, al 3,99%. Sostanzialmente invariato anche il differenziale tra gli Oat francesi e il, sceso a 66,9 e ben lontano dal picco di 85 segnato dopo l'esito delle europee. Il rendimento dei bond francesi si arrotonda al rialzo di due, al 3,27%. .