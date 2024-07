LIVE – Palio di Siena 2024 martedì 2 luglio DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladeldidi: ecco tutte le informazioni in tempo reale sulla corsa storica di Piazza del Campo. Il primo dei due appuntamenti dell’anno, quello di, è pronto a intrattenere tutti gli appassionati di questa corsa di ippica che affonda le radici nella storia. Quest’anno sono in gara le seguenti contrade: Bruco, Civetta, Giraffa, Leocorno, Lupa, Nicchio, Pantera, Onda, Oca e Valdimontone. Appuntamento a partire dalle ore 15.30 per tutte le procedure di rito, le fasi clou nel tardo pomeriggio. COME SEGUIRLO IN TV I TELECRONISTI L’ALBO D’ORO LADELDISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale a partire dalle ore 15.30. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH LA NUOVA DATA DI INIZIO DELBANDIERA VERDE ANCHE OGGI, ILÈ RIMANDATO A CAUSA DEL MALTEMPO, CHE HA RESO IL CAMPO IMPRATICABILE.