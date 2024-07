LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | splende il sole! Carriera di Provenzano alle 19 00

Leggi tutta la notizia su oasport

18.40 Buon pomeriggio e ben ritrovati con la diretta del Palio. Sgombriamo subito i dubbi: oggi si correrà. Nessun dubbio sul meteo: c'è un bellissimo sole sulla manifestazione senese. Palio di Siena rimandato per la seconda volta! Non succedeva da quasi mezzo secolo. Nuovo orario e programma 18.40 Niente da fare nemmeno oggi. Il maltempo ha imperversato a Siena per tutta la giornata e la decisione è stata inevitabile: la corsa dedicata alla Madonna di Provenzano non si potrà disputare oggi ore 19.00. Secondo rinvio consecutivo, ci si riproverà domani (giovedì 4 luglio) in orario ancora da comunicare. PALIO DI SIENA RINVIATO ANCORA UNA VOLTA: bandiera verde sulle trifore di Palazzo Pubblico davanti a Piazza del Campo.