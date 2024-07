LIVE – Cobolli-Tabilo 6-74 6-74 6-4 6-4 1-1 secondo turno Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi(erba). Il giovane capitolino ha debuttato battendo in quattro set l’ostico australiano Rinky Hijikata. Ora di fronte a lui c’è lo spilungone cileno, numero diciannove del mondo e che all’esordio ha lasciato le briciole al padrone di casa Daniel Evans. I due quest’anno hanno incrociato la racchetta al primo round del Masters 1000 di Madrid, con l’azzurrino che riuscì ad imporsi in rimonta. In questa circostanza, però, partirà leggermente sfavoritole quote dei bookmakers. Il mancino sudamericano, infatti, è nella fase migliore della sua carriera e di recente si è anche spinto fino al penultimo atto sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia.