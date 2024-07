L’Inter si presenta ai nastri di partenza della Serie A con un imperativo | riconfermarsi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024)è pronta a prendere parte al prossimo campionato diA con i crismifavorita, stante il successo registrato nell’ultima edizione. Il mercato dei nerazzurri ha ricalcato questa realtà. L’AMBIZIONE –ambisce a confermare lo storico successo ottenuto nell’ultimaA, quella in cui ha realizzato il suo sognoseconda stella. Le ambizioni dei nerazzurri non sono minimamente intaccate dal mercato, data i rinnovi di Nicolò Barella e Lautaro Martínez e la riconferma di Hakan Calhanoglu, su cui era molto concretoesse del Bayern Monaco. A ciò si sono aggiunti importanti investimenti in entrata, con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi quali punte di diamante del mercato nerazzurro per arricchire il reparto di centrocampo e quello d’attacco.