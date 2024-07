Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 4 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 ARIETE Luna in Gemelli vi protegge da qualsiasi attacco nel campo professionale, protegge anche le iniziative d'affari, ma esercita pure un influsso sulla salute, dovrete fare meno di quanto programmato. Non è un problema perché domani dovrete affrontare un'altra Luna nuova in Cancro, che non perdona eventuali disattenzioni anche in famiglia. Molto buono l'aspetto di Marte, apre qualcosa di nuovo in amore, siete motivati e innamorati. TORO È bello anche questo giorno, grazie alla Luna e Giove che agiscono in sintonia nel settore degli affari finanziari, quindi nel lavoro e nello studio per i nostri giovani lettori, case e terreni.