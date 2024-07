Lavoro irregolare | le maxi-sanzioni 2024 e novità INL sui controlli

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Decreto 19 del 2 marzo, noto come Decreto PNRR, ha introdotto all’articolo 29 una serie di modifiche in materia dipere sommerso, oltre che per le ipotesi di somministrazione, appalto e distacco illeciti.Queste ultime fattispecie, contenute nell’articolo 18 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276, sono state oggetto della nota 1.091 del 18 giugnodell’Ispettorato nazionale del(INL).Nel documento gli ispettori hanno fornito le prime indicazioni operative sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.Analizziamole in dettaglio. Indice Aumento dell’importo della-sanzione persommerso Ripristinata la responsabilità penale per le somministrazioni di manodopera: minimali e massimali delle pene pecuniarie La recidiva sulAumento dell’importo della-sanzione persommerso L’articolo 29, comma 3, del D.