L’amore a sessant’anni un incontro di anime Meraviglioso entrare nel suo mondo | Monica Bellucci e la dedica al compagno Tim Burton

(Di giovedì 4 luglio 2024)da Parigi è tornata a Roma ricevere il premio alla carriera Globo d’Oro. L’attrice, prima della cerimonia, ha incontrato la stampa per raccontarsi: “Mi sento profondamente italiana e infatti è l’unico passaporto che ho, anche se c’è questo sentimento di sentirmi una straniera dappertutto. La Francia è nel mio cuore, vivo lì da tanti anni e ho molti amici anche italiani lì. Non c’è questa grande differenza per me, ho sempre considerato italiani e francesi cugini. Il cinema italiano è sempre stato parte del cinema francese e viceversa, siamo sempre stati ispirazione gli uni per gli altri. Tanti nostri attori come Mastroianni o Cardinale hanno lavorato in Francia, le nostre due culture sono molto vicine. Ma oggi sento anche che potrei tornare in Italia”.