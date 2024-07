La Sinalunghese affida la regìa Salvestroni rimane in rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Altra conferma importante in casa. Di ieri l’ufficialità delle permanenza indel centrocampista centrale Alessio. La società del presidente Polvani ha infatti ufficializzato il prolungamento del regista arrivato un anno fa dall’Asta Taverne che quindi vestirà rossoblu per il secondo anno di fila sempre agli ordini di mister Pezzatini. "Giocatore classe 1999 ha già dimostrato padronanza della posizione di centrocampo davanti alla difesa – così la nota del club –. Senese, ma calcisticamente di scuola amaranto ad Arezzo,è arrivato lo scorso anno a Sinalunga dopo la militanza in serie C e D nelle fila del Gozzano e del Borgosesia, a Sinalunga ha subito dimostrato grande regolarità ebilità garantendosi il rinnovo per la prossima stagione nella rosa chiamata a un campionato in costante crescita".