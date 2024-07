La seconda bellissima vita di Iyo

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ha riaperto in via Piero della Francesca dopo qualche mese di lavori l’unico ristorante giapponese stellato d’Italia. Più spazioso, con un design materico e con la solita ossessione del patròn Claudio Liu per la qualità assoluta. Le novità? Più spazio alla condivisione e alla cucina robata (la griglia nipponica).