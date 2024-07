La guerra dei dazi si allarga a Temu e Shein

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mentre entra in vigore la stretta sulle auto elettriche cinesi, Bruxelles studia un piano per abolire la soglia di esenzione dei prodotti venduti a basso costo sulle piattaforme online. Ma Pechino è già pronta a reagire: se colpirà l’agroalimentare, per l’Italia sono dolori. .