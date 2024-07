Ita vola verso Lufthansa Una scelta corretta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ormai la rotta è tracciata e il grupposi sta dirigendo velocela conquista di Ita Airways, la ex Alitalia. I segnali sono inequivocabili: venerdì scorso sono terminati gli incontri tecnici con i tedeschi nella sede della compagnia italiana a Fiumicino e un’offerta formale è attesa a momenti. Parallelamente il governo sta spianando la strada per favorire l’operazione: il Consiglio dei ministri ha approvato un Dpcm con lo scopo di velocizzare le procedure cessione di Ita Airways, consentendo al nuovo partner di entrare in minoranza in Ita per poi eventualmente prendere la maggioranza. Tutto finalmente sembra andare nella direzione giusta. Ma la soluzionesarà davvero il miglior finale auspicabile per la ex compagnia di bandiera? Intanto occorre intendersi sulla definizione di compagnia nazionale, tanto sbandierata quando alcuni politici, da Silvio Berlusconi in poi, si opponevano alla vendita di Alitalia sostenendo l’importanza per il Paese di avere una linea aerea tutta italiana.