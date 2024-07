Insinna a La7 da ottobre con un game show Mentana resta fino al 2026

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Flaviosi prepara ad approdare su La7. “C’è un accordo per fare unprima del tg dal 7– ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, presentando a Milano i palinsesti di La7 per la stagione 2024/2025 -. Sarà su La7 tutti i giorni dal lunedì al sabato per undalle 18.35 alle 19.55. Per noi è un acquisto importantissimo sul quale puntiamo molto”., ha spiegato Cairo, “non ha l’esclusiva e volendo può fare fiction qualora ci fossero per lui delle opportunità. Che obiettivo abbiamo? La scaramanzia è importante, in particolare quando parliamo di un programma in quella fascia oraria, che è impegnativa”., ha evidenziato, “è un grande personaggio e conduttore e ha avuto un successo notevole con ‘l’Eredità’ e ‘Affari tuoi’, per non parlare di ‘Don Matteo’ ed altro che ha fatto.