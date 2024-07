Incidente in teleferica morta una donna a Calasca Castiglione in Valle Anzasca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Verbania, 4 luglio 2024 – Si sa ancora poco dell’incostato la vita a una. Siamo in, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La vittima stava salendo verso una baita quando è successo tutto. Secondo quanto ricostruisce La Stampa, lasarebbe rimasta impigliata nellache l’ha trascinata aper decine di metri. In un primo momento si è tenuta aggrappata poi però è precipitata in un dirupo. Notizia in aggiornamento .