Incidente in teleferica in Piemonte una donna è morta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unain uninnel Verbano Cusio Ossola all'ora di pranzo. Secondo le prime informazioni l'episodio è avvenuto nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca, mentre la, con la famiglia, era in arrivo in una baita. Le cause dell'e la dinamica sono in fase di accertamento. Laaveva 41 anni ed era del Trentino. Secondo quanto al momento ricostruito, la sua salma è stata recuperata in un dirupo a circa cento metri sotto l'impianto, in un vallone in località Porcareccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco di Verbania e il soccorso alpino della guardia di finanza. È stato disposto il sequestro dell'impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza.