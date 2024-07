Incidente a Vigevano tredicenne investita da un’auto | ricoverata al San Matteo di Pavia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)), 4 luglio 2024 – È statada una utilitaria, finendo contro il parabrezza e mandandolo in frantumi. Una ragazza di 13 anni èin condizioni serie al policlinico Sandidove è stata trasportata questa mattina a seguito dell’del quale è rimasta vittima in viale Petrarca, una delle strade ad alto scorrimento che costeggiando il centro della città. Secondo la prima ricostruzione operata dagli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, la ragazza era a piedi quando è stata centrata da una Volkswagen Polo il cui conducente si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Il personale medico del 118, arrivato sul posto con una ambulanza della Ata, ha disposto il trasferimento alla struttura sanitaria del capoluogo dove laè statain codice giallo.