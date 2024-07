Incendio attico in Via Castelrosso | Salvato un uomo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alle ore 05:20 circa di questa mattina, le squadre VVF 7A e 11A con l’ausilio di un’Autoscala e Carro Teli, sono intervenute in Via10 per unin un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di sette. Una persona è rimasta bloccata nel proprio appartamento all’a causa delle fiamme e del fumo scaturite dall’di un vano lavatoio situato allo stesso piano. L’di circa cinquant’anni è stato soccorso dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure del 118 in discrete condizioni. (Com/Red/Dire) .