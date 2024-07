Imprese Calabrò Museimpresa | Memoria fondamentale per competitività

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il presidente al seminario ‘Museo, museo diffuso, non museo - Quando la passione per la storia è un’impresa’, organizzato da Fnm a Milano. “La storia dell'Italia è la storia della sapienza dei territori di questo Paese, all'ombra dei campanili. Ma la nostranon è amarcord, non è orgoglio di quello che siamo stati. È .