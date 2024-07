Il ritrovo Il gol sociale dei Falco Hooligans

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prima calciatori della Vis e poi impegnati nel. La squadra della "" di cui fanno parte gli ex calciatori vissini Bobo Del Monte e Claudio Leonardi e l’ex segretario della Vis Gianluca Francolini, si è ritrovata per ricordare i bei tempi dei successi nei tornei amatoriali oltre che, come nel caso di Del Monte, le straordinarie rovesciate che hanno lasciato il segno sul campo e con cui il talentuoso ex attaccante della Vis ha risolto tante partite. Una riunione di grande stile, sulla collina di Villa Fastiggi, organizzata da Luca Andruccioli e con la partecipazione del gruppo che, a pochi metri dallo stadio "Benelli", ha deciso di riaprire il circolo culturale San Carlo "Alla": un luogo di socialità e, dove potere assistere alle principali partite di ogni disciplina sportiva, o dove passare qualche ora con gli amici.