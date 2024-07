Il Giappone ha finalmente detto addio ai floppy disk

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tokyo ha dovuto attendere il 2024 per mettere in cantina il. Il governose ha dato il suodefinitivo ai supporti di memoria - comunemente chiamati "dischetti" - utilizzati per archiviare e condividere dati tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta.