Gruppo Hera-sindacati con Patto buon lavoro disegnano modello del futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Ildisegna ildi impresa dele insieme alle organizzazioni sindacali vara ildel, un documento ampio, innovativo e programmatico, inedito nel panorama del settore in Italia. Fondato su cinque pilastri (salute e sicurezza; filiere integrate e appalti; equità e inclusione; benessere, sviluppo professionale e produttività; sostenibilità e valore condiviso), ildelè stato firmato dal, dal coordinamento rsu dele dalle segreterie nazionali e regionali di Filctem e Fp Cgil, Femca, Fit e Flaei Cisl, Uiltec e Uiltrasporti Uil, Fiadel e Cisal Federenergia. L?impegno comune è di tracciare un percorso che coniughi crescita aziendale, sviluppo sostenibile e benessere collettivo, con l?obiettivo di creare valore nel lungo termine e generare un impositivo tangibile per tutti gli stakeholder, a partire dalle persone e dal territorio, temi da sempre centrali per la multiutility che già oggi conta oltre 10.