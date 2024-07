GP di Silverstone di F1 in tv dove seguire in streaming qualifiche e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) E dopo il Red Bull Ring arriva, col GP della Gran Bretagna pronto a emozionare gli appassionati di F1. Dopo un weekend di fuoco in Austria, in cui la Ferrari ha conquistato il terzo gradino del podio dietro a George Russell e Oscar Piastri grazie all’”aiutino” arrivato da Verstappen e Norris, la Rossa vuole tornare a sorridere con prestazioni soddisfacenti della SF-24. Ma sarà anche ladella possibile resa dei conti tra gli amici-nemici di Red Bull e McLaren, dopo quanto successo a Spielberg. Verstappen-Norris, resa dei conti? Inutile dirlo, tutti gli occhi sono puntati su Max Verstappen e Lando Norris. Dopo i fatti di Spielberg, con un duello serrato tra i due che sono finiti per farsi fuori a vicenda mentre erano primo e secondo (Norris poi out, Max 7° alla bandiera a scacchi), il britannico ha il fuoco negli occhi e grida vendetta.