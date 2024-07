Gli agricoltori protestano a Firenze | Stop ai cinghiali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Sono duemila, secondo gli organizzatori, gliche si sono presentati aper la 'marcia dei, promossa dai giovani imprenditori di Coldiretti per chiedere alla Regione un piano straordinario di contenimento della fauna selvatica. Partenza da Porta a Prato e arrivo in piazza Duomo, davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione: questo l'itinerario della marcia accompagnata da alcune sagome a grandezza naturale degli ungulati. Tra i partecipanti anche decine di sindaci e altri amministratori locali. Due milioni i danni causati dagli ungulati solo in Toscana, ma spiega la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, "è una stima al ribasso, perché molti non denunciano.