Gaeta Gestione spiagge il Partito Democratico propone un confronto in Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 4 luglio 2024)– La, attraverso il varo di un regolamento ad hoc, di uno dei beni – quello delle– che aproduce economia e ricchezza non può essere definito da pochi o da un gruppo ristretto di persone. Ecco perché va avviata una discussione, “libera e trasparente”, che non può non coinvolgere L'articolo, iluninTemporeale Quotidiano. .