Fusione nucleare | nuovi ritardi per l' entrata in funzione di ITER Prime reazioni deuterio trizio non prima del 2039

Leggi tutta la notizia su dday

(Di giovedì 4 luglio 2024) Durante la cerimonia per il festeggiamento della ricezione di tutte le bobine a superconduttore per il magnete toroidale del reattore, il direttore generale Pietro Barabaschi ha ufficializzatoe ulteriori costi. La buona notizia è che si partirà subito con l'attività di ricerca e non con un primo plasma solo simbolico. .