Fuorigrotta colpi d’arma da fuoco in via Leopardi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa è stata segnalata l’esplosione didain via, altezza civico 80. La segnalazione sembrerebbe concreta, sul posto i Carabinieri di Bagnoli avrebbero trovato dei bossoli. Non abbiamo altri dettagli al momento. Attività in corso. Non ci risultano feriti al momento. L'articolodain viaproviene da Anteprima24.it. .