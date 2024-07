Firenze | San Lorenzo sale sul tetto e lancia le tegole contro le auto e le finestre dei residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Duee alcunedi abitazioni sono state colpite nella notte tra mercoledì e giovedì da una pioggia di. Secondo quanto ricostruito, un uomo tunisino, arrestato nel giro di poche decine di minuti dalla polizia, tramite un'impalcatura di un cortile interno è salito sule si è divertito iniziando are i mattonicini sui veicoli parcheggiati in strada. E' successo in via Guelfa, nel cuore del quartiere di San, intorno alle 3. Secondo le testimonianze, alcunehanno infranto ledegli appartamenti antistanti finendo addirittura all'interno delle stanze. Il rumore ha buttato giù dal letto gli abitanti che hanno allertato la polizia pensando al peggio. "Poteva essere una tragedia – racconta un residente -, per fortuna non passava nessuno in strada in quel momento.