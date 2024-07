Firenze | sale di notte sul tetto di un palazzo di via Guelfa e lancia tegole foto

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Momenti di paura nellafra il 3 ed il 4 luglio 2024, ain via. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2, in supporto agli agenti della Polizia di Stato, per il recupero di un uomo salito suldi un condominio, in evidente stato di alterazione, cheva lein strada L'articolodisuldi undi via) proviene daPost. .