Firenze | ramo di pino cade in via di Careggi Sfiorata un’auto che stava arrivando Strada chiusa per verifiche

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco: ilpoco fa è stato rimosso. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio lada via Bolognese e sarà riaperta dopo lerichieste dai vigili del fuoco per la certificazione dei pini da parte della proprietà L'articolodiin via dicheperproviene daPost. .