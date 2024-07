Fermato per un controllo finisce ai domiciliari per spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sessa Aurunca. È stato tradito dalla ingiustificata intolleranza ad unalla circolazione stradale, effettuato dai carabinieri sulla SP 328 del comune di Rocca, il 39enne di Sessa Aurunca che, nella serata di ieri, è stato arrestato per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. All’interno della Ford Fiesta da lui condotta i militari della locale Stazione, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto e sequestrato due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per complessivi grammi 67,00. L’arrestato è stato posto agli arrestiin attesa della celebrazione del rito direttissimo. .