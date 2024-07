Femminicidio | uccisa in strada dall’ex Aveva precedenti per stalking

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Manuela Petrangeli, fisioterapista di 50 anni, è stataa colpi di fucile dal suo ex compagno Gianluca Molinaro mentre stava entrando in macchina per andare a prendere il figlio dai nonni. Il delitto è avvenuto in pieno giorno nel quartiere Portuense di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 14, ma i soccorsi sono stati inutili. Molinaro, già accusato di, si è costituito poco dopo in una caserma dei carabinieri, confessando l'omicidio e consegnando l'arma. La vittima, che lavorava in una casa di cura vicina,un bambino di 9 anni con l'assassino. I colleghi della donna sono sgomenti e nonno notato alcun segnale di pericolo. .