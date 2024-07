Femminicidio a Roma l' ex compagno si costituisce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è costituito poco fa in una caserma dei carabinieri l'uomo che avrebbe sparato alla donna in strada a. Si tratterebbe dell'ex. Ad uccidere la fisioterapista di 40 anni in zona Portuense poco dopo le 14 sarebbe stato un colpo di un fucile a canne mozze partito da un'auto. Le indagini sono affidate al pool anti violenza coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Verrà disposta l'autopsia. .