Feltri attacca Spalletti | non ha capito niente poi nomina il CT che serve all’Italia

(Di giovedì 4 luglio 2024) I Bamba della Settimana, l’antipremio assegnato da Vittoriosu Radio Libertà, oggi è per Luciano. Il ct azzurro, dice, dopo la debacle “non si è dimesso, che sarebbe stato un gesto anche elegante, ed è rimasto aggrappato alla poltrona come un impiegato statale“. Lo riporta l’Adnkronos. Eppure, continua, un comandante che incespica in un fallimento “deve prendersi la responsabilità del suo operato”, cosa chenon ha fatto.ipotizza poi un nome per la rinascita: “Ce n’è uno che sicuramente metterebbe a posto le cose, si chiama Gian Piero Gasperini e allena l’Atalanta in un modo meraviglioso, tant’è che quest’hanno ha vinto l’Europa League“. “Ha esperienza internazionale ed è l’unico che vedo in giro in grado di mettere ordine: se facessimo allenare a lui la squadra azzurra sicuramente non rimedieremmo certe figuracce“.