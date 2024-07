Fasce di complessità Andis | Considerare tutte le variabili del lavoro dei dirigenti scolastici

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 4 luglio 2024) Direttivo Nazionale dell’(Associazione Nazionale dei) - Il Direttivo prende una posizione in merito al nuovo, più volte rivisto provvedimento sulla divisione delle scuole indette di, che ha suscitato nella categoria deiun ampio e non ancora esaurito dibattito e che, per un'associazione come la nostra, non guarda agli ambiti propri della dialettica sindacale, ma alla dimensione professionale. L'articolodi: “ledeldei” . .