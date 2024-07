Fabio Fognini si toglie dei sassolini | Se nascevo Sinner era tutto più bello Uno con la mia mano in Italia non c’è…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unsenza freni quello che si è presentato ai microfoni della conferenza stampa di rito, dopo la vittoria di grande prestigio nel secondo turno a Wimbledon, opposto al n.8 del ranking, Casper Ruud. Una partita in cui le qualità tecniche del ligure si sono viste tutte, tali da fare la differenza in un match che peròha rischiato di complicarsi non poco. Oltre alla chiara soddisfazione di ottenere un risultato del genere a 37 anni, nello Slam più prestigioso che ci sia, il giocatore di Arma di Taggia si è lasciato andare a risposte molto dirette. Sul suo prossimo avversario, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, ha affermato: “Contro di lui ho giocato tante volte. Io devo solo pensare al mio gioco perché so che posso dargli fastidio.