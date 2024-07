F1 GP Gran Bretagna 2024 Norris | Scuse di Verstappen? Non sono necessarie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Intervenuto durante la conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Silverstone per il GP didi F1, Landoha rivelato: “Io eci siamo parlati dopo l’Austria. Lui non si è scusato ma non ce n’era bisogno. Abbiamo riesaminato ciò è accaduto sulla pista di Spielberg e ho imparato tanto. Max ha un modo di correre duro e spesso al limite, lottare con lui non è come lottare con altri piloti. Mi è piaciuta molto la battaglia con lui, peccato solo che sia andata in quel modo“. Il britannico della McLaren ha poi proseguito: “Rivedendo le immagini in tv si riesce a capire di chi siano le responsabilità, ma le cose che ho detto dopo il GP d’Austria erano dovute alla frustrazione e all’adrenalina. Ribadisco che non è necessario chesi scusi con me.