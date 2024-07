Esce per dare da mangiare alle galline | lo trovano morto

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'epilogo è tragico. È stato identificato il corpo senza vita trovato, all'alba di oggi (giovedì 4 luglio), nelle acque del fiume Chiese a Barghe, piccolo comune in provincia di Brescia. La vittima è Tullio Porta, 73 anni: in pensione da tempo, viveva con i familiari a Vestone, in VSabbia.