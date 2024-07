Enrico Fedele | Buongiorno bravo ma costoso serve un erede di Zielinski

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il calendario del Napoli è positivo, è sempre una cosa buona iniziare contro avversari non troppo forti. Si finisce poi con 3-4 gare alla portata, anche se si tratta di squadre che potrebbero essere in lotta per la salvezza. I prezzi aumentano. Se– ha detto, dirigente sportivo, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – vale 40, allora Nesta e Maldini ne varrebbero 150Però il granata è forte ma non è un leader difensivo. Perché non si lavora al sostituto di? Il Napoli ne ha bisogno, deve trovarlo. Il Napoli manca in mezzo al campo e in difesa. Se prende Marin e, non c’è grande esperienza ma si va su giovani vogliosi. Si pensa di cambiare posto a Olivera e fargli fare il braccetto.