Elezioni Regno Unito ‘sì’ al seggio da ubriachi e con i cani ‘no’ ai selfie | tutte le regole del voto

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Si può votare da, si possono portare con séo altri animali domestici, persino un serpente come dimostra una foto scattata a Dorset, mentre non si possono scattareall'interno dei seggi né rivelare per chi ha votato un altro elettore, pena una multa salata. Sono alcune delledel