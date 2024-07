Dopo l’alluvione a Campi Bisenzio concluse le somme urgenze del Consorzio di Bonifica

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nuovi interventi conclusi daldiper ripristinare gli argini rotti o gravemente danneggiati. Finiti, in particolare, i lavori sul torrente Marinella di Travalle per 150mila euro, sempre sul Marinella di Travalle e Fosso del Ciliegio intorno alla autostrada A11 per altri 350mila euro e sul fiumesull’argine sinistra a Capalle per 300mila euro. Solo ora, quindi, avendo riportato gli argini alle quote e alle dimensioni strutturali di partenza e realizzate anche le ultime necessarie rifiniture, si possono dichiarare chiuse leper quanto riguarda i lavori post alluvione affidati al. Solo sul territorio comunale diildiMedio Valdarno ha poi indicato al commissario regionale per l’emergenza alluvione altri 18 interventi prioritari per un valore complessivo di poco meno di 105 milioni di euro, al momento al vaglio delle autorità regionali e nazionali, in attesa di finanziamento.