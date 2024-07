Donna uccisa a colpi di fucile a Roma L' ex compagno si costituisce e consegna l' arma VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Femminicidio a. Una fisioterapista di 50 anni, Manuela Petrangeli, è statadia canne mozze, poco prima delle 14, in via degli Orseolo 36, in zona Casetta Mattei. Idi arma da fuoco sono stati esplosi dall'ex53enne che era a bordo di un'auto di piccola cilindrata e che si è poco dopo presentato in una caserma dei carabinieri. Dopo vari tentativi di rianimazione da parte del 118 laè deceduta. La procura diha subito aperto un fascicolo di indagine per omicidio. E' in corso un sopralluogo del pm Antonella Pandolfi, magistrato del pool 'antiviolenze', coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. La 50enne lavorava presso la casa di cura Villa Sandra, vicino al luogo del delitto.