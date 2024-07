Dolo si coccola Marina Giacomello | l’opposto 20enne al debutto in Serie A1

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Bisonte Firenze completa il reparto degli opposti ingaggiando, classe 2004, che nell’ultima stagione ha giocato in A2 a San Giovanni in Marignano e che andrà ad affiancare in posto due Adhu Malual. La ventenne veneta sarà alinA1, ma nel corso della sua ancora.