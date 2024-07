Delitto di via Fanella compleanno in carcere per Ricci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ha compiuto ieri 50 anni ine la ex moglie ha chiesto di incontrarlo. Luca, reo confesso dell’omicidio di entrambi i genitori, Giuseppe, 75 anni, e Luisa Marconi, 70, ha trascorso ieri unamaro, mentre si trova inper effetto di una misura cautelare disposta dal gip per l’accusa di omicidio plurimo volontario. La ex moglie ha chiesto informazioni per avere un contatto con lui e per incontrarlo. Si sarebbe attivata anche per fargli arrivare generi di prima necessità visto che, dopo la notte in cui è stato interrogato, non ha più incontrato i familiari. L’omicidio dei coniugiera avvenuto la notte tra il 23 e il 24 giugno. Lucaera stato interrogato per oltre 16 ore dagli agenti della Mobile della polizia di Pesaro e poi aveva reso una confessione, seppur annebbiata da numerosi "non ricordo".