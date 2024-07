Decreto Giustizia Nordio | Non userò mai la parola svuota-carceri è impropria e diseducativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Non ho mai voluto némai lache è, con il dlvi è una semplificazione nella procedura, con le norme che già esistono, per facilitare la pena alternativa, però vi è in aggiunta anche una seconda parte che è la possibilità di trasferire queste persone con disagi psichici, i tossicodipendenti e i minori, in comunità”. Lo ha detto Carlo, ministro della, durante la conferenza stampa al termine del consiglio dei Ministri. “I reati non sono tutti uguali”, ha precisato. L'articolo: “Nonmai la, è” proviene da Il Fatto Quotidiano. .