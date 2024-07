De La Fuente Spagna | Finale anticipata? Ci sono altre squadre forti lotteremo fino alla fine

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le parole di Luis De La, commissario tecnico della, in vista del quarto dicontro la Germania Luis De Laha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Germania nei quarti didi Euro 2024. Di seguito le sue parole.– «Sarebbe potuta essere la .