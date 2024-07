Cos’è l’Ayahuasca e quali sono gli effetti della misteriosa sostanza che avrebbe assunto Alex Marangon

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'Ayahuasca è un decotto dalle proprietà psicotrope e allucinogene realizzato con un mix di piante originarie dell'Amazzonia: per questo viene impiegata nei riti spirituali e a scopo terapeutico da diverse popolazioni amazzoniche. Tuttavia, se assunta senza la guida di una persona esperta, può avereavversi. In Italia è classificata come unastupefacente e per questo illegale in qualsiasi contesto. .