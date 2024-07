Cosa devi fare se vedi un nido di tartaruga marina sulla spiaggia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 4 luglio 2024) In Italia le nidificazioni dicomune (Caretta caretta) sono sempre più frequenti, pertanto è possibile imbattersi nei nidi o addirittura nella deposizione delle uova sulle spiagge. Ecco come riconoscere une come comportarsi in caso di avvistamento. .