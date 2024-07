Corruzione | arrestato generale dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Undei. Il comandante del secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di Velletri, Oreste Liporace, è ai domiciliari. E’ accusato di, turbativa e false fatture. Il provvedimento è stato preso dopo quel che è emerso dall’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, coordinato dal pm Paolo Storari. I reati riguarderebbero un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia della caserma affidato, fino al 2021, all’impresa Fabbro spa, spiega dettagliatamente l’Ansa. Ilsarebbe stato corrotto con 22mila euro, borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo stadio Olimpico e per la Scala di Milano. Ai domiciliari anche Ennio De Vellis, imprenditore considerato vicino a Liporace e ai fratelli, entrambi indagati, Massimiliano e William Fabbro della Fabbro spa.