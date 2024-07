Conegliano lunedì verrà presentata la campagna abbonamenti

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non si placa l'entusiasmo a. L'annuncio dell'arrivo di Gabi, arrivato ufficialmente nella giornata di ieri, potrebbe presupporre un bagno di folla per quello che si preannuncia come l'evento che aprirà ufficialmente la nuova stagione.prossimola